Dreamland Foz recebe “Conectados” da Latam Travel

Um grupo de 50 supervisores de venda das lojas Latam Travel em todo o Brasil, também chamados de “Conectados”, visitou o Dreamland Foz na quarta-feira (15). Outros 50 “Conectados” chegam amanhã (18). Eles estão na cidade para participar de um treinamento e conhecer os mais importantes atrativos do destino. “Foz do Iguaçu e Fortaleza são nossos principais produtos de vendas. Trouxemos nossos supervisores de vendas para ter a experiência do destino”, disse a coordenadora da ação “Conectados”, Patrícia Gomes. “Para nós, é muito importante receber esse grupo. É a prova de que realmente o Dreamland foi reconhecido como um importante atrativo em Foz do Iguaçu”, destacou Paula Haito, gerente do Dreamland Foz.