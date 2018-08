Dólar sobe e fecha no 2º maior valor do Plano Real

São Paulo - Após dois pregões em baixa, o dólar voltou a fechar com forte elevação, superior a 1% e perto dos R$ 4,14, no segundo maior valor do Plano Real, com a cautela diante das incertezas com o cenário eleitoral doméstico se sobrepondo ao ambiente externo mais tranquilo. A moeda americana fechou o dia em alta de 1,38%, cotada a R$ 4,1376.

As preocupações eleitorais também influenciaram o mercado de ações local nessa terça-feira. A Bolsa fechou em queda, com bancos e Petrobras entre as maiores pressões de baixa, descolando do viés relativamente positivo no exterior. O Ibovespa, principal índice de ações da B3, recuou 0,59%, a 77.473,18 pontos.

O valor de fechamento do dólar foi o segundo maior desde a criação do Plano Real, em 1994. Em 21 de janeiro de 2016, a moeda fechou o dia cotada a R$ 4,1705, maior cotação desde o Plano Real. Na época, o mercado refletia ruídos de comunicação na política monetária do Banco Central, que manteve a Taxa Selic em 14,25%, quando agentes do mercado esperavam uma elevação da taxa.

Na máxima do pregão dessa terça-feira, registrada à tarde, a moeda americana chegou a atingir R$ 4,1475, subindo 1,62% em relação ao fechamento de segunda-feira. “Há muita coisa pela frente”, justificou o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva, referindo-se às eleições.

A moeda até chegou a cair ante o real no início dos negócios, indo à mínima de R$ 4,0649, em sintonia com o mercado externo. Mas o movimento não se sustentou diante da apreensão eleitoral.

Apreensões

O mercado cambial e a bolsa refletem a apreensão com o cenário político. Isso porque ele reage negativamente aos líderes das pesquisas. Na segunda-feira, o mercado cedeu após a notícia de que o STF (Supremo Tribunal Federal) analisará em julgamento virtual em setembro um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra uma decisão do plenário da corte que negou habeas corpus ao petista no início de abril.

Já ontem foi o contrário. O julgamento pela primeira turma do STF de denúncia que pode tornar o candidato Jair Bolsonaro (PSL) réu por racismo e manifestação discriminatória contra quilombolas, indígenas e refugiados foi suspenso. Embora não haja qualquer tipo de impedimento à candidatura de Bolsonaro à Presidência caso se torne réu, a situação amplia a cautela dos investidores devido a um cenário de insegurança jurídica.

Cenário externo

No exterior, o dólar caía ante a cesta de moedas e se mantinha próximo da mínima de um mês após o pacto entre EUA e México para reformular o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês). A moeda norte-americana também perdia valor ante a maioria das divisas de países emergentes, como o peso chileno.