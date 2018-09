Dois morrem na 277; PRF diz que motorista estava embriagado

A imprudência e a combinação de bebida alcoólica e volante foram as causas de um acidente que resultou em duas mortes na madrugada de ontem em Cascavel na BR-277.

A batida envolveu um carro e uma motocicleta e, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista fez o teste do bafômetro que constou 0,51 miligrama de álcool por litro de ar expelido, bem acima do limite de 0,34, o que configura crime de trânsito e prisão. O condutor foi detido e levado à carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial). Segundo a Polícia Civil, ele responderá por homicídio culposo e deve permanecer preso porque não cabe fiança do crime.

De acordo com a polícia, o Cruze estava em alta velocidade e bateu atrás do motociclista, que foi arremessado, caiu e foi atropelado por outra motocicleta que vinha atrás do Cruze. Yan Victor de Camargo Ávila, de 18 anos, ficou em estado grave e foi levado ao HU (Hospital Universitário), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem.

A passageira da moto atingida pelo carro, Márcia Maria José de Camargo, mãe de Yan, foi prensada pelo veículo e morreu na hora.