Dois morrem em confronto com a PM em Foz

Rapazes trocaram tiros com a polícia na área central (Foto: Divulgação)

Foz do Iguaçu - Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar na tarde de ontem no Centro de Foz do Iguaçu.

A Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina quando desconfiou da atitude de dois rapazes que estavam em um Golf trafegando pelo Centro. A PM mandou o motorista parar, mas ele desobedeceu e fugiu.

A polícia perseguiu os suspeitos, que chegaram a atropelar um pedestre durante a fuga. A viatura ainda foi atingida pelo Golf.

Conforme a polícia, um dos rapazes teria saído do veículo e atirado nos policiais. O outro entrou em um estabelecimento comercial e fez os funcionários reféns.

Houve troca de tiros com a PM e os dois suspeitos morreram. As armas foram recolhidas. Os militares não ficaram feridos.