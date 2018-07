Dois morrem atropelados em rodovias

Vítima de atropelamento em Cascavel deixou o carro estacionado de um lado da rodovia e atravessou a pé (Foto: Aílton Santos )

Capitão Leônidas Marques - Dois atropelamentos com resultado de morte foram registrados em rodovias federais da região oeste do Estado entre a noite de domingo e a manhã de ontem.

Um deles aconteceu na BR-163 em Capitão Leônidas Marques na altura do KM 134 da rodovia na noite de domingo. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma camionete Ford F250 seguia pela rodovia sentido a Cascavel quando faltou combustível no automóvel e parou sobre a pista. Os ocupantes do veículo desceram para tentar resolver o problema e foram atropelados por uma carreta.

O condutor do veículo, um homem de 58 anos, foi encaminhado em estado grave para o hospital em Capitão Leônidas Marques. Já um homem de 43 anos que era passageiro do carro morreu na hora.

Em Cascavel, um atropelamento foi registrado em frente ao SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) por volta das 7h de ontem. Ademir Calvassola, 48 anos, estacionou o Jeep Troller que dirigia e atravessou a rodovia BR-277 para ir ao SAU. Quando voltava ao veículo, foi atingido por um caminhão carregado com combustível.

Com a força do impacto, o corpo da vítima foi arremessado por cerca de 10 metros. Socorristas da Ecocataratas atendera o homem, que não resistiu aos ferimentos. O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.