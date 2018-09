Dois jogos movimentam a 9ª rodada da Série Ouro

Cascavel – Três dias depois de Marechal ter goleado o Toledo por 7 a 3 e mantido a liderança da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, a 9ª rodada do returno da fase classificatória da competição terá sequência nesta sexta-feira com dois jogos que podem apontar um novo vice-líder na classificação.

Para isso, o Pato, atual campeão e que recentemente conquistou a Liga Sul e a Taça Brasil de Clubes, precisa fazer valer o fator casa no Ginásio Dolivar Lavarda diante do bicampeão (2007 e 2008) e sempre perigoso Umuarama, às 20h05.

O time pato-branquense ocupa a terceira posição com 43 pontos, um a menos que o vice-líder Marreco e a cinco do líder Marechal. Já o Umuarama é o sétimo colocado, com 28.

Outro duelo que pode resultar em mudanças na tabela de classificação esta noite é São Lucas x Foz Cataratas, às 20h30, em Paranavaí. O Azulão da Fronteira é sexto colocado com 31 pontos e pode ultrapassar o Campo Mourão (5º, com 33) caso vença fora de casa. Já o São Lucas é o 11º com 17 pontos, mas pode subir uma posição e passar o São José dos Pinhais.