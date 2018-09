Dois dias para aproveitar o Agita Rondon

Serão dois dias de muitas atrações, destaques para as palestras com a atleta medalhista olímpica Virna e também para a presença das atletas campeãs mundiais Ágatha e Duda num jogo de exibição de vôlei de areia entre as campeãs mundiais contra Tainá e Vitória.

Segundo o secretário de Esporte Lazer, Cristiano Metzner (Suko), o principal objetivo do evento é o de conscientizar a população da importância da atividade física na prevenção de doenças. "Além disso, o Agita Rondon objetiva registrar e valorizar a atuação ampla do profissional de Educação Física e o seu importante papel no contexto da formação profissional, desenvolvimento social, na promoção da saúde e qualidade de vida dos cidadãos", destaca.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira

9h - Abertura oficial do evento "Agita Rondon" (centro de eventos)

- Ginástica Integrativa (centro de eventos)

9h45 às 11h15 - Atividades de exibição e participação (centro de eventos)

- Badminton;

- Atletismo com provas de saltos;

- Apresentação e participação do Slackline;

- Atividades de academia e de artes marciais;

- Atividades de recreação e lazer;

- Atividades esportivas.

11h15 - Encerramento

14h30 - Reinício período vespertino

Ginástica Integrativa aos presentes (centro de eventos)

14h25 às 16h45 - Atividades de exibição e participação (centro de eventos)

- Badminton;

- Atletismo com provas de saltos;

- Apresentação e participação do Slackline;

- Atividades de academia: Cross Fit;

- Atividades de artes marciais;

- Atividades de recreação e lazer

- Atividades esportivas

16h45 - Encerramento

18h - Encontro com membros da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (Local: Ecos da Liberdade - R. Dom Pedro I, 1300).

19h - Palestra com a atleta medalhista olímpica Virna - (Local: Ecos da Liberdade - R. Dom Pedro I, 1300).

20h30 - Encontro de confraternização e comemoração dos egressos dos cursos de Educação Física da Unioeste (1986 a 2017) - evento por adesão (Local: Restaurante Alemão - parque de exposições)

Sábado

8h - Reabertura do evento "Agita Rondon" (centro de eventos)

- Início de competição regional de vôlei de praia - "Rei da praia" (arena do rodeio)

- Etapa do Campeonato Regional de Xadrez - (salão do café colonial)

- Apresentação e prática de rugby (complexo da Unioeste)

- Liga Vôlei Gigante (Ginásio de Esportes Ney Braga)

10h - Palestra com as atletas campeãs mundiais Ágatha e Duda, professor Renan Rippel e com o doutorando Renan Nunes - (Local: Ecos da Liberdade - R. Dom Pedro I, 1300)

11h30 - Encerramento

14h - Reinício do período vespertino

- Ginástica integrativa (centro de eventos)

- Evento exibição de atividade especial de inclusão (centro de eventos)

- Largada da volta de ciclismo 1º de Setembro (trajeto cidade) - (em frente ao centro de eventos)

- Atividade de integração com clubes de idosos (casa cultural)

14h20 - Atividades de exibição e participação (parque de exposições)

- Badminton (salão do CTG)

- Slackline (em frente ao restaurante Alemão)

- Artes marciais (barracão ao lado da pista de rodeio)

- Exibição de GR - equipe de Marechal Rondon (pavilhão da Copagril)

- Atividades esportivas (parque de exposições)

- Atividade de trilha de ciclismo (bosque)

- Atividades de academia: Cross Fit (centro de eventos)

- Exibição de escalada (em frente ao restaurante Alemão)

- Atividades de recreação e lazer (barracão ao lado da pista de rodeio).

- 16h - Sessão de fotos e autógrafos com Ágatha/Duda (arena de rodeio)

- 16h30 - Master class/zumba (restaurante Alemão)

Treinão de corridas (em frente ao centro de eventos)

- 18h - Jogo exibição de vôlei de areia - Ágatha e Duda x Tainá e Vitória (arena de rodeio)

- 20h – Encerramento