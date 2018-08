Divulgada a programação do Paranaense

A Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) divulgou a programação do Campeonato Paranaense de Kart. A competição será disputada de 6 a 8 de setembro, no Kartódromo Ayrton Senna, em Pato Branco, no sudoeste do Estado. A promoção e a organização são do Kart Clube de Pato Branco.

O Paranaense de Kart deste ano terá disputas nas categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior, F-4 (subdividida em F-4 Graduados e F-4 Sênior), F-4 Super Sênior e Shifter.

As inscrições antecipadas com desconto de 25% vão até o dia 24 deste mês, com Mariane, no Kart Clube de Pato Branco, pelo telefone (46) 99933-5318 e pelo e-mail [email protected]mail.com. Após essa data as inscrições serão na secretaria da prova, a partir do dia 4 de setembro.

A programação começa no dia 6, quinta-feira, com a realização dos treinos livres. No dia 7 haverá os treinos classificatórios e duas provas classificatórias em todas as categorias. No sábado, dia 8, serão disputadas as provas finais, que apontarão os campeões.

Adendo 01

O Adendo 01, publicado pela FPrA, que supervisiona o campeonato, baixou em três voltas todas as provas classificatória e finais. Sendo assim, as categorias Mirim e Cadete terão 12 voltas nas provas classificatórias, ao passo que as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sên9ior, F-4 e Shifter terão 17 horas. Nas finais, Mirim e Cadete terão 15 voltas, ao passo que as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sên9ior, F-4 e Shifter terão 22 voltas.

O regulamento técnico e a programação estão no site da www.fpra.com.br.