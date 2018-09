Divaldo Franco vem à região dia 11 de setembro

No dia 11 de setembro, o médium e escritor espírita Divaldo Pereira Franco fará uma palestra às 20h no Centro de Convenções de Cascavel. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos e apresenta o olhar do espiritismo sobre a imortalidade e o objetivo existencial da vida.

De acordo com o presidente da URE (União Regional Espírita), Laldelino Risso, para auxiliar na vinda do apóstolo do espiritismo e no custeio do evento, estão sendo vendidos os arranjos que farão a decoração do Centro de Convenções. “Após o término do evento, quem comprar pode retirar o arranjo e levar para casa”, explica Laldelino.

Os arranjos podem ser adquiridos por R$ 30 na Seac (Sociedade Espírita Amor e Caridade) em Cascavel. O evento é promovido pela URE sediada em Cascavel em parceria com a FEP (Federação Espírita do Paraná).

Cidadão honorário de Cascavel

Divaldo Franco realizou a primeira conferência em Cascavel dia 24 de julho de 1968, e desde então o médium visita o Município todos os anos.

O médium de 91 anos recebeu em 2006 o título de Cidadão Honorário de Cascavel e ficou conhecido como o “eterno divulgador da paz”.

Desde a infância, Divaldo tem poder mediúnico e é reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da Doutrina Espírita por todo o Mundo, além disso, ele dedica sua vida à causa espírita e às crianças das periferias de Salvador.

Conhecido por ser educador, o médium tem mais de 600 filhos adotivos, hoje atende cerca de 3 mil crianças, adolescentes e jovens.

Recebeu muitas homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Como médium, publicou 255 livros, com mais de 8 milhões de exemplares, onde se apresentam 211 autores espirituais.

Mansão do Caminho

Divaldo Franco, em conjunto com Nilson de Souza Pereira, fundou em 1952, em Salvador, a Mansão do Caminho, instituição que acolhe e educa crianças funcionando como um lar substituto.

Os mais de 600 filhos adotivos do médium foram educados em 20 casas lares. Na década de 1960 iniciou a construção de escolas, oficinas profissionalizantes e atendimento médico.

Hoje a Mansão do Caminho é um complexo educacional com 83 mil metros quadrados e 52 edificações que atende a 3 mil crianças e jovens de famílias de baixa renda.

Mais de 35 mil crianças já passaram pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Os serviços são mantidos com a venda dos livros mediúnicos e das gravações das palestras, seminários, entrevistas e mensagens por Divaldo.

Embaixador da Paz e da Bondade

Em 2005, Divaldo recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo com o amigo Nilson de Souza Pereira. O título foi recebido em Genebra, na Suíça, pela Ambassade Universalle Pour la Paix.

Em junho de 2008, em Paigton, no Sudoeste da Inglaterra, recebeu do monge tibetano Kelsang Pawo, da Fundação Kelsang Pawo, que se dedica à proteção de crianças em perigo em todo o mundo, o título de Embaixador da Bondade no Mundo.