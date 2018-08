Diplomata lança projeto para ampliar a produção

Capanema - Com o propósito de estimular as ações de gestão ao crescimento do agronegócio, a Diplomata lançou na noite de quinta-feira (17), durante a 20ª edição da Feira do Melado, em Capanema, o projeto de ampliação da capacidade produtiva do complexo fabril de Capanema, na região sudoeste do Paraná.

De acordo com o gerente de Divisão de Aves da Diplomata, José Uberti Machado, as projeções não negam a importância do projeto à região, que até o fim de 2019 vai gerar, além de uma maior arrecadação ao Município de Capanema, um salto na geração de empregos formais. A expectativa, conforme ele, é de que o quadro funcional passe dos atuais 1.234 para 2.004 colaboradores. Tudo isso por conta do aumento da produção, que passará de 105 mil para 200 mil abates de aves por dia.

“Enxergamos um sonho e agora temos de construí-lo. Capanema e toda a microrregião sudoeste vão ganhar muito com esse investimento, especialmente quando falamos de novas oportunidades de trabalho”, diz Machado.

Para ilustrar os investimentos, uma maquete está exposta no estande da Diplomata na Festa do Melado, onde as pessoas podem conferir detalhes e até receber informações que tenham interesse.

Integração

Os benefícios desse novo projeto não param por aí. Conforme Machado, o número de integrados também vai subir. Hoje, 220 avicultores são parceiros da Diplomata. Até o fim do próximo ano serão 550 produtores. O gerente da Divisão de Aves destaca ainda o aumento no faturamento dos integrados, que vai passar de R$ 20,8 milhões para R$ 39,7 milhões ao ano, resultado de uma estrutura moderna e com alta capacidade de produção. A previsão mensal de faturamento com o negócio de aves também anima, e deve chegar a cifras na casa dos R$ 54 milhões.

Para o deputado federal e fundador da Diplomata, Alfredo Kaefer, o projeto representa um salto rumo ao futuro: “Essa ampliação é muito importante, principalmente porque gera quantidade expressiva de empregos, fortalece o campo com mais produtores integrados, aumenta o valor de produção, enfim, um benefício econômico importante para Capanema e região”, afirma.

Mais vantagens

Na incubação feita em Realeza haverá um incremento de 92% no volume de ovos incubados mensalmente a partir da ampliação do complexo. Segundo a gerente de Divisão de Aves da Diplomata, José Uberti Machado, a Diplomata sairá de 2.750 milhões para 5.290 ovos incubados. “Significa mais emprego, mais arrecadação. Os impactos vão acontecer onde nossos empreendimentos estão presentes”, garante.

As vantagens também se estendem ao aumento no fornecimento de ração. Hoje, são produzidas 11 mil toneladas ao mês. Até o fim de 2019, quando toda a nova estrutura deve estar em pleno funcionamento, serão 22 mil toneladas, 25% a mais em grãos. Já em relação à produção de carne, a Diplomata sai das atuais 4.750 mil toneladas para mais de 9 milhões de quilos ao mês, 90% a mais no que se refere ao produto acabado.