Dinâmica da teia

(Foto: Divulgação )

Os alunos do nível 5-C da professora Maria, participaram da dinâmica "Teia de Aranha". Ela tem por metas, desenvolver concentração, coordenação motora, sequência numérica, dentre tantos outros conteúdos que poderão ser explorados no decorrer desta atividade. Cada aluno recebeu um crachá, com a numeração de 1 a 20 - organizados em círculos, deveriam lançar o rolo de barbante para o colega, cuja numeração seria depois da sua própria numeração, correspondendo assim, a sequência. Todos participaram e aprenderam muito com a dinâmica. Com muito interesse, levaram para casa o seu número para relatar aos pais e convidá-los para a brincadeira. Com a vontade de ganhar todas as rodadas.