Dilema tricolor

Envolto no dilema de priorizar uma competição em detrimento de outra e correr o risco de perder jogadores lesionados ou se esforçar ao máximo nas duas, o São Paulo desafia o Cólon na Argentina pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no estádio de Santa Fé. Derrotado no jogo de ida por 1 a 0 em pleno Morumbi, o Tricolor paulista precisa vencer marcando pelo menos duas vezes (2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo), enquanto os argentinos têm a vantagem do empate. Líder do Brasileirão, o São Paulo não enviou à Argentina apenas o atacante Diego Souza, poupado.