Digno de aplausos

Liduino Pietro Biaggi Nasceu: 07/04/1934

Morreu: 28/07/2018Liduino Pietro Biaggi nasceu na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul, no dia 7 de abril de 1934. Ele se casou com Elzira Ferronatto Biaggi em Erechim, no Rio Grande do Sul, e lá o casal teve dois filhos: Sidnei Álvaro Pietro Biaggi e Claiton Derli Biaggi. Foi em Cascavel que nasceu o terceiro filho do casal, Luciano Marcelo, hoje diretor de Cultura da Fundação de Esporte e Cultura.

Ele exerceu a profissão de torneiro mecânico e tinha a honestidade e a integridade para o trabalho como princípios de vida. “Era um pai parceiro. Italiano rígido com a família com relação a costumes e tradições e para que sempre fizéssemos o que é certo”, conta o filho Luciano.

A descendência italiana é o que lhe inspirava a subir aos palcos no Brasil e também em outros países. “Sempre gostou muito de se apresentar. Era uma pessoa muito alegre e disposta”, cita Luciano.

Em 2015 fez um tour com o grupo folclórico Ladri di Cuori, o qual integrava, pela Itália e pela Eslovênia. “Mesmo aos 81 anos se alegrava em estar junto e se apresentar. Ele não via a hora de se recuperar para voltar a fazer o personagem no espetáculo La Forza Della Vita”.

A primeira apresentação do grupo foi realizada em 1996 no Restaurante Santa Felicidade. No dia 7 de setembro do mesmo ano, o grupo - naquela época composto por dez integrantes - foi oficialmente denominado "Gruppo Folklorico Italiano Ladri di Cuori".

A personalidade forte em alguns momentos, assim como o talento do pai, é lembrada de forma carinhosa pelo filho: “Era um italiano brigão e às vezes incomodava a mãe, mas é por que sempre queria todos por perto”, lembra Luciano.

Em decorrência de um câncer ósseo, Liduino Pietro Biaggi faleceu no dia 27 de julho deste ano, aos 84 anos. Ele recebeu homenagens de muitos daqueles que participaram ao seu lado nos espetáculos.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Central. Ele deixa a esposa Elzira, três filhos, quatro netos e uma neta e um vazio nos palcos.