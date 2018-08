Dietas desequilibradas podem afetar outro sentido importante: a audição

(Foto: Divulgação )

Que a má alimentação é prejudicial à saúde todo mundo sabe, mas e à audição, você sabia? A falta de uma dieta equilibrada, no longo prazo, pode causar perda auditiva, zumbido e tontura. Uma dieta rica em açúcar, cafeína e carboidratos, por exemplo, aumenta a produção de insulina, causando desequilíbrio nos íons que estão presentes no ouvido. O mesmo aplica-se ao consumo em excesso de álcool e tabaco.

O sal em excesso não fica de fora da lista de vilões, bem como o jejum prolongado e longos períodos sem ingestão de água, que podem fazer com que as células fiquem desnutridas. Isso afeta o fluxo de sangue, dificultando a irrigação e a chegada de nutrientes à parte interna da orelha, causando tontura, mal-estar, dor de cabeça, sensação de desequilíbrio e pressão na cabeça.

“Muita gente não sabe, mas o labirinto, órgão responsável pelo equilíbrio, fica na parte interna dos ouvidos. Uma vez inflamado, pode afetar as células ciliadas causando perda auditiva”, explica Isabela Papera, da Telex Soluções Auditivas, que complementa: “As células ciliadas, que ficam na cóclea, logo à frente do labirinto, e são responsáveis pela audição sensorial, não se regeneram caso sejam danificadas. Com isso, o indivíduo vai perdendo a audição ao longo dos anos dependendo das situações a que se submete. Má alimentação e exposição constante a barulhos muito altos podem agravar a situação”.

Aqueles que já têm a audição prejudicada ou sofrem com zumbidos podem ter o problema potencializado devido a uma alimentação desregrada. Estima-se que 17% da população mundial têm zumbido, de acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Só no Brasil o problema atinge 28 milhões de pessoas.

O sintoma geralmente é o mesmo: um ruído constante que a pessoa não sabe de onde vem nem como acabar com ele. Em alguns casos, o incômodo é parecido com o barulho de insetos; em outros, com sons de uma cachoeira, alguns se assemelham ao apito de uma panela de pressão, ou até mesmo com vozes humanas.

“O mais comum, no caso de má alimentação, é o intermitente, que ocorre em determinados períodos, e está relacionado a doenças do metabolismo. Quanto antes o problema for tratado, mais claro será o diagnóstico e maiores são as chances de fazê-lo desaparecer”, comenta a fonoaudióloga da Telex Soluções Auditivas.

Solução

O uso de aparelhos auditivos pode amenizar o problema. A ferramenta Tinnitus SoundSupport™, presente em alguns modelos de aparelhos oferecidos pela Telex Soluções Auditivas, foi criada na Dinamarca pela Oticon e oferece sons do oceano, além de outras opções de sons, para garantir alívio e conforto para quem sofre esse mal.

É preciso aprender a dizer não as comidas que não compõem uma dieta rica, entre os quais estão os salgadinhos, enlatados, embutidos, sopas prontas e lanches de fast food, por exemplo, e dar preferência a opções mais saudáveis, como produtos naturais e integrais, ricos em fibras. Verduras, frutas e alimentos que possuem potássio, vitaminas A, C e E são aliados para uma boa saúde auditiva.