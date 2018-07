Diárias polêmicas na Cettrans

Prefeito Paranhos recebeu motorista que pagou duas diárias após o carro ficar retido por 15 horas (Foto: Secom)

Um vídeo que viralizou na internet durante o fim de semana, com mais de 85 mil visualizações, levou o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, a determinar mudanças no sistema de cobranças das diárias sobre veículos apreendidos em blitz realizada pela Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).

Por usar um carro rebaixado, o motorista Maycon Michel Alves teve o veículo apreendido e levado para o barracão administrado por uma empresa terceirizada. A reclamação de Alves nas redes sociais foi sobre a cobrança. O veículo ficou menos de 15 horas no barracão - das 21h de sexta às 8h do sábado - e o Consórcio Quality Remov Car cobrou duas diárias. Somadas as taxas de guincho, Alves gastou R$ 280 para reaver o carro.

Na tarde de ontem, Paranhos recebeu o motorista para conversar sobre as medidas que pretende adotar a respeito do assunto.

Ele solicitou à empresa a devolução de uma diária e determinou uma revisão no contrato para que, em vez de pagamentos por diária, o valor seja fracionado de acordo com as horas que o veículo ficar no barracão. O custo da diária é de R$ 50 para automóveis e de R$ 40 para motocicletas. Hoje, cada diária conta pelo dia que estiver no pátio, independente de ficar um minuto ou as 24 horas.

O contrato com o Consórcio Quality Remov Car foi assinado em 2016 com validade por cinco anos.

Paranhos disse que chamou o motorista para dialogar por entender que o poder público precisa ter sensibilidade. “Eu gosto de abrir esse debate porque isso nos traz a possibilidade de corrigir algumas distorções que possam existir”, afirmou.

Rompimento do contrato

A Cettrans irá discutir com a empresa a revisão do atual contrato para propor as mudanças no sistema de cobrança. Segundo Leonaldo Paranhos, será estipulado um prazo para a mudança do contrato, mas, se a empresa não aceitar, o contrato será cancelado e uma nova licitação aberta.

Na manhã de ontem, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, Paranhos disse que, se a cobrança fosse irregular, romperia o contrato imediatamente. Após analisar a legislação, ele chegou à conclusão de que a cobrança é legal, mas entendeu que essa não é a melhor forma de cobrança e sugeriu os valores fracionados.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pela administração do barracão sobre a proposta de mudança feita por Paranhos, mas até o fechamento desta edição não houve resposta.

Extinção da Cettrans

Responsável pela administração do trânsito em Cascavel, a Cettrans pode deixar de existir após um estudo que está em andamento sobre a viabilidade da companhia. O prefeito Leonaldo Paranhos destaca que houve redução no número de multas e de acidentes, mas que ainda é preciso dar um formato administrativo para o órgão. “Nós estamos vendo se criamos outra autarquia, se fazemos uma Secretaria de Trânsito ou uma empresa de trânsito, mas tudo depende do estudo que está sendo concluído”.