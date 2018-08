Dia dos Pais trágico

O Dia dos Pais foi de tristeza para o pai e o avô de Paulo César Molina Júnior, que viram seu corpo estirado no chão, sem vida, na tarde de ontem.

O rapaz de 17 anos foi morto com duas facadas. O crime aconteceu na Rua da Amizade, Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro da vítima, mas nada puderam fazer.

O pai e o avô do rapaz foram até o local do crime. Consternados, tiraram a lona preta de cima do corpo e parecia que não acreditavam no que viam. A dor tomou suas feições e comoveu quem assistia à cena.

De acordo com populares e familiares, o adolescente foi criado pelo avô e foi passar o Dia dos Pais na casa dele, no Bairro 14 de Novembro.

No local, ele teria aproveitado a oportunidade para cobrar uma dívida de R$ 60, mas não contava com a reação do suposto devedor. De acordo com a polícia, o suspeito do crime é conhecido como “Psico”, já tem passagens pela polícia e mora no Bairro Santa Cruz. Ninguém soube dizer o que ele fazia no 14 de Novembro ontem à tarde. Após os golpes, o autor do crime fugiu.

A Polícia Militar foi até o local e isolou a área, que ficou rodeada de populares. Muitos deles conheciam o garoto morto. Os policiais pediam para afastar as crianças, que insistiam em se aproximar do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, que esteve no local ontem para coletar informações.