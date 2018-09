Dia do religioso: Irmãs são homenageadas

No mês de agosto, comemoramos o dia dos Religiosos e no Colégio Santa Maria temos a graça de fazer parte desta obra tão linda, junto com as Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo. Por isso as irmãs do Colégio vivenciaram uma semana de homenagens tão merecidas a todas elas.

Ser Missionário é dizer sim ao Chamado de Deus e levar a mensagem do Evangelho. Esse Chamado começou com os fundadores da congregação: Padre Arnaldo, Madre Maria e Madre Josefa. Assim, os alunos do Colégio santa Maria, como forma de homenageá-las por esse sim, que Disseram a Jesus e pelo lindo trabalho que desenvolvem em missão pelo mundo e principalmente por esse carinho que nos acolhem dia-a-dia em vossa casa, preparam com muito carinho diversas homenagens às irmãs do Colégio.

Os alunos do ensino fundamental 1 do período da manhã, prepararam um café da manhã para cada irmã: cada turma ficou responsável por uma irmã que trabalha na escola. Além do café, foram preparados murais decorados, mensagens, apresentação com violino, entre outras homenagens.

No período da tarde as turmas arrecadaram produtos de higiene e montaram uma cesta para presenteá-las. Foram organizados dois momentos para entrega dessas cestas: as turmas a educação infantil prepararam uma benção muito especial a elas no hall de entrada. Neste momento tão especial, os alunos do nível 5 representaram os fundadores da congregação e entregaram também rosas ao som da música: "As mãos que oferecem rosas, as mãos que sabem ser generosas".... Já as turmas do fundamental 1 da tarde, preparam após o recreio uma linda mensagem, onde os alunos confeccionaram vários cartões que foram entregues junto com as cestas. Os alunos da educação infantil também entregaram as cestas às irmãs.