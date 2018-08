Dia do Agricultor é comemora com almoço especial em Corbélia

Famílias de agricultores foram homenageados com um delicioso almoço (Foto: Divulgação)

Corbélia - A Prefeitura de Corbélia, em parceria com o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Coopavel, realizou na sexta-feira dia 27 de julho um almoço em comemoração ao Dia do Agricultor, que é lembrado anualmente na data de 28 de julho.A agricultura ocupa uma área de mais de 43 mil hectares em Corbélia. Comporta extensas lavouras de soja, trigo e milho, mas também abriga várias propriedades administradas por famílias de pequenos agricultores que produzem frutas, verduras, panificação e derivados animais. O almoço foi uma forma de homenagear esses trabalhadores que constituem a base sólida sobre a qual está edificada a economia municipal.

Durante o evento, o prefeito de Corbélia, Giovani Miguel Wolf Hnatuw, falou sobre as ações que a administração municipal vem desenvolvendo em benefício do setor. Dentre elas, destacou a adequação de estradas rurais, a principal demanda dos agricultores, em parceria com a Itaipu Binacional. Um dos convênios firmados entre a Prefeitura de Corbélia e a Itaipu prevê mais de R$ 5 milhões de investimentos no Município, boa parte aplicada em aquisição de máquinas e serviços que afetarão positiva e diretamente os agricultores.

O deputado federal Sérgio Souza também esteve presente, e relatou o trabalho que vem desenvolvendo em prol da agricultura em âmbito nacional.

Além do prefeito, o almoço foi prestigiado por autoridades do executivo, legislativo, representantes da Itaipu, líderes sindicais dos agricultores e representantes de órgãos e empresas ligados ao ramo agrário.