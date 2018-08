Dia D contra pólio e sarampo

Sábado não tem desculpa: quem ainda não teve tempo de levar a criançada menor de cinco anos de idade para tomar vacina contra a pólio e o sarampo pela campanha nacional que começou dia 6 de agosto tem a oportunidade de aproveitar o "Dia D" que será realizado em todo o Brasil. Das 8h às 17h, as unidades de saúde ficarão abertas para a imunização e sem fechar no horário do almoço. A expectativa da Secretaria de Saúde de Cascavel é de vacinar pelo menos 2 mil crianças neste "Dia D", a exemplo do que ocorreu em campanhas anteriores.

Ao todo, 35 unidades de saúde abrem as portas às 8h. Por volta das 9h30 está marcado o lançamento oficial da campanha com a presença do personagem Zé Gotinha na sede do Programa de Imunização do Município, na Rua Presidente Kennedy, 2.546, atrás da Floricultura Catarinense. De lá o Zé Gotinha vai percorrer as demais unidades de saúde. Às 13h ele passará no Centro de Eventos, na ExpoConstruindo, e depois continuará percorrendo unidades de saúde até as 17h, quando o Dia D será encerrado.

Cobertura

Aberta no dia 6 de agosto, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo segue até o dia 31 deste mês em todo o Brasil e tem como meta em nossa cidade imunizar 16.513 crianças de um ano até quatro anos 11 meses e 29 dias. Até o meio-dia de ontem (16) o Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde registrou o atendimento de 9.068 crianças, o que corresponde a 54,91% de cobertura vacinal.

"Nesta semana conseguimos avançar. A ampla divulgação tem surtido efeito e a comunidade está atendendo ao apelo para que possamos manter elevada cobertura vacinal contra a poliomielite, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo, para manter o estado de eliminação dessas doenças no País", detalha a enfermeira Cristina Carnaval, coordenadora do Programa de Imunização.

De acordo com ela, com a parceria de clubes rotários e demais entidades, reuniões com a Secretaria de Educação e Núcleo Regional de Educação, escolas particulares, foi possível chegar à agenda de pelo menos 50 mil crianças esta semana, com panfletos informativos sobre a campanha. "Demos um salto bom, mas ainda temos trabalho pela frente, pois até o dia 31 de agosto precisamos vacinar 7.445 crianças; dessas, pelo menos 2 mil esperamos neste sábado", acrescentou Cristina Carnaval.