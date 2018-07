Dia 27 de julho tem eclipse lunar mais longo do século

São Paulo - Raro, misterioso e belo. No dia 27 de julho está previsto um eclipse lunar total que terá a duração de 103 minutos, o mais longo do século 21. O fenômeno será visível em várias partes do mundo, da Nova Zelândia e Austrália até a Europa e também na América do Sul, inclusive no Brasil.

Nos últimos anos já ocorreram outros eclipses lunares - 31 janeiro de 2018, abril de 2015 -, mas nenhum deles com uma duração tão grande com a lua totalmente encoberta pela sombra da Terra.

Contando o tempo parcial em que o nosso satélite natural começa a ficar encoberto, a duração aumenta mais 66 minutos ma fase inicial e outros 66 minutos na fase final, totalizando 3 horas e 55 minutos de duração do fenômeno.

Esse eclipse é raro porque a Lua, que estará na sua fase cheia, passará praticamente no centro da sombra da Terra, por isso sua raridade e duração prolongada.