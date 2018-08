Detran realiza novo leilão de veículos

Um novo leilão será realizado pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), o de nº 012/2018, para a venda de veículos automotores de diversos tipos, visando à circulação. Os lotes serão de automóveis apreendidos em diversas cidades do oeste, do sudoeste e da região central do Paraná, como Guarapuava, Pato Branco, Medianeira, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode se habilitar a participar, sendo vedada a participação apenas a menores de idade e/ou funcionários do Departamento.

O leilão será realizado no dia 24 deste mês, a partir das 9h, nas dependências do Centro Universitário FAG (Fundação Assis Gurgacz), localizado na Avenida das Torres, 500, Cascavel.

Como os veículos serão leiloados na condição de circulação, podem voltar a circular em via pública, ficando o arrematante responsável pelo registro e pela transferência para sua regularização.

Além de ficar em sua responsabilidade a revisão e os possíveis consertos necessários, após o arremate e a efetivação da compra.

A forma de pagamento para quem arrematar algum veículo será a vista, com acréscimo de 5% da comissão.

Dez dias antes do leilão serão liberadas as visitas ao pátio onde ficarão os veículos a serem leiloados. Para ter acesso ao local, basta apresentar um documento de identificação válido e com foto. No mesmo dia estará disponível no site do Detran o edital completo contendo todas as informações necessárias para esclarecer as dúvidas dos interessados. O site do Departamento é www.detran.pr.gov.br.