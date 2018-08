Detran informa sobre o vencimento do licenciamento

Curitiba - O Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) informa que começa neste mês de agosto o pagamento do CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos), de acordo com a tabela de datas correspondentes ao digito final do veículo.

O documento CRLV é de porte obrigatório, na forma original, e só é emitido após a quitação do Licenciamento e dos demais débitos, como multas e IPVA.

Todos os veículos com placas terminadas em 1 e 2 terão o prazo de pagamento encerrando em agosto. Já as placas com final 3, 4 e 5 em setembro; finais 6, 7 e 8 em outubro; e finais 9 e 0 no mês de novembro. Todas as guias já estão disponíveis no site do Detran. Não será enviado boleto.

A taxa pode ser paga nos terminais de autoatendimento do Detran, no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob, Banco Rendimento e Santander. É importante lembrar que é possível pagar qualquer guia do Detran, com código de barras, com cartões de débito de todos os bancos nos caixas do BB. Automaticamente, o documento será encaminhado pelos Correios para o endereço cadastrado junto ao órgão - que deve estar atualizado.

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O Art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e apreensão do veículo.

Confira o calendário de vencimento do licenciamento 2018

Reciclagem a distância

O Detran-PR promete implementar cursos de reciclagem a distância voltados a condutores penalizados com a suspensão do direito de dirigir ou cassação do documento de habilitação (CNH) até 1° de setembro. A modalidade EAD também estará disponível para o curso preventivo.

“O processo de credenciamento vem sendo rigoroso em função da importância em se proteger os dados pessoais dos alunos”, afirmou o diretor-geral do órgão, Marcello Panizzi.

Na quarta-feira (1°), o Detran ainda alegava que não havia como estipular um prazo em função de “estágios burocráticos em diversos setores internos”.

A previsão inicial do órgão foi divulgada em meados de maio, com promessa para junho.

Os cursos EAD devem beneficiar cerca de 90 mil motoristas por ano, quando implementados.