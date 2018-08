Detidos suspeitos de homicídios

A Delegacia de Homicídios de Cascavel apreendeu em flagrante na manhã de ontem um garoto de 17 anos que assumiu ser autor do homicídio de Geovani Domingues Cordeiro, de 19 anos, registrado na tarde de sábado na Rua Salgado Filho, no Bairro Canadá. Geovani foi atingido com pelo menos dois tiros e já caiu sem vida na rua.

O rapaz foi abordado em uma rua perto do local do crime. Ele foi encaminhado ao Cense I (Centro de Socioeducação), onde ficará à disposição da Justiça. A polícia não revelou o motivo do crime.

A Delegacia de Homicídios também prendeu Rafael Soares, 24 anos, acusado de matar Paulo Cézar Molina Júnior no dia 12 de agosto no Bairro 14 de Novembro, quando ele passava o Dia dos Pais com o avô.

Após as investigações, foi decretada a prisão preventiva de Rafael, que foi detido em casa, no Loteamento Colina Verde, e encaminhado para a carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial), onde está à disposição da Justiça. Conforme as investigações, Paulo Cézar teria morrido por cobrar uma dívida de R$ 80 referente a um celular.