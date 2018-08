Detentos são transferidos de Catanduvas

Catanduvas - Pelo menos 20 detentos foram transferidos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas na manhã de ontem. Eles foram conduzidos com viaturas do Ministério da Justiça de Catanduvas até o Aeroporto de Cascavel, onde uma aeronave da Força Aérea Brasileira, uma C-105 Amazonas, aguardava. O avião chegou no fim da tarde de segunda-feira ao Município com diversos agentes que participariam do esquema de segurança, e decolou com os presidiários na manhã de ontem.

A informação é de que os presos de Catanduvas seriam levados para Campo Grande, Porto Velho e Mossoró.

Como se tratam de pessoas perigosas, a operação contou com um forte esquema de segurança que, segundo agentes, levou o dia todo.

As transferências são constantes, uma medida utilizada para que os presos federais, muitos membros de facções criminosas, não criem “raízes” em uma determinada região.