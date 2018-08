Destino Iguaçu participa de rodada de negócios na América do Sul

Foz do Iguaçu é um dos principais destinos brasileiros presente na Meeting Brasil - Rodada de Negócios 2018. O evento itinerante será nesta semana no Peru e na Colômbia, dois dos principais polos emissores de turistas estrangeiros da América do Sul.

São esperados mais de 200 agentes de viagens e operadores desses dois países e também do Uruguai e do Chile.

A feira é realizada previamente no período em que os profissionais do Uruguai, do Chile, do Peru e da Colômbia estarão estruturando seus pacotes turísticos para a próxima temporada de verão 2018/2019. Isso coloca o Destino Iguaçu na vitrine para viajantes desses países.