Depois da geada, temperaturas nas alturas

Palotina - Depois do frio intenso que trouxe geada para a região no fim de semana, as temperaturas voltam a subir nesta semana. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a massa de ar polar que estava sobre a região perde força e, mesmo amanhecendo com clima ainda gelado, durante a tarde de hoje as temperaturas já ficam mais agradáveis. Na quarta e na quinta-feira as temperaturas mínimas devem ficar entre 17º e 18ºC e as máximas batem os 29ºC.

Geada

De acordo com o Simepar no domingo e na segunda-feira foram registradas geadas de intensidade considerável na região oeste. O município que registrou a menor temperatura ontem foi Palotina, com 0ºC. Foz do Iguaçu registrou 1,9ºC, Toledo 3,3ºC e Cascavel, 5,1ºC.

Mesmo com temperaturas mais altas, Toledo e Cascavel tiveram registros de geada especialmente em locais onde o solo tem uma depressão mais acentuada.

Vem chuva por aí

Mas o clima mais ameno deve durar até sexta-feira, quando há previsão de pancadas de chuva fraca e rajadas de vento para a região. Para o sábado também há previsão de chuva mais intensa e por isso o fim de semana será de temperaturas mais baixas, a mínima deve variar entre 12º e 14º e as máximas não passam dos 22ºC.