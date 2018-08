Depen realiza curso para capacitação de agentes penitenciários

Nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto, os agentes penitenciários que prestam serviço nas cadeias públicas da regional de Cascavel, receberam instruções, dos agentes do SOE - CASCAVEL, sobre algemamento, defesa pessoal, imobilização tática prisional, bastão tonfa e instruções de uso de armamento calibre 12.

Estas instruções, visam capacitar estes servidores, a atuarem dentro das carceragens das Cadeias Publicas da regional de Cascavel, de maneira profissional, e dentro das normas atuais sobre uso diferenciado da força. Esta capacitação será estendida a todos os agentes penitenciários da regional de Cascavel e Foz do Iguaçu, através da união de esforços entre o DEPEN PR, ESPEN PR e o SOE.

O DEPEN PR segue com as ações voltadas a capacitação de seus servidores, pois no entendimento dos seus gestores, o agente penitenciário é a peça fundamental para que exista um sistema penitenciário seguro, humano, e em condições de oferecer um tratamento penal adequado, àqueles que estão privados de sua liberdade, no sistema prisional paranaense.

