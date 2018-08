Delegados são empossados já com acúmulo de serviço

Cascavel - O problema de falta de profissionais na Polícia Civil é histórico e, na tentativa de amenizar a falta de profissionais, o governo do Estado empossou novos profissionais e ontem foi publicado, em Diário Oficial, a lotação de cada um dos novos delegados de polícia.

Dezenove de 20 profissionais que terminaram o curso de formação no mês passado vão assumir o trabalho a partir de agora, sendo que um deles foi transferido para Brasília, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná.

O que chama a atenção é que 13 dos novos profissionais assumem a função acumulando delegacias. “O número de cargos criados para delegados era pouco mais de 400, e em 2012 o ex-governador Beto Richa alterou para 780 cargos. Porém, só em lei. Atualmente, 407 estão providos nos cargos. Faltam 373 profissionais e o agravante é que, no fim do ano, 120 delegados vão preencher as condições para a aposentadoria”, alerta o presidente da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia Civil), Daniel Prestes.

Segundo a associação, há carência em todos os cargos de Polícia Civil do Estado. São 1.400 cargos de escrivão criados no Paraná e apenas 672 atuando. “Além disso, são 4.395 cargos de investigadores de polícia previstos e apenas 2.689 ocupados. Com relação ao profissional papiloscopista, também há carência: são 500 vagas previstas, mas apenas 283 profissionais em atuação. O agravante é que em várias delegacias de polícia há profissionais cuidando de presos”, lamenta.

Reivindicações atendidas

Com a mudança de gestão em abril deste ano, segundo a Adepol (Associação dos Delegados de Polícia Civil do Paraná), o diálogo melhorou e várias reivindicações foram atendidas pela governadora Cida Borghetti. “Ela criou a Secretaria Especial de Administração Penitenciária, que foi um avanço, com o comando de um coronel da Polícia Militar que está empenhado em retirar presos em delegacia; criou a Divisão de Combate à Corrupção e colocou um delegado de polícia no comando; itens que foram reivindicações nossas e que são considerados um avanço”, comemora. TB

Mudanças na região

Na região oeste do Estado também houve mudanças. Dos novos delegados, um foi destinado à chefia da 48ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Assis Chateaubriand. Henrique Melo de Lacerda vai acumular a delegacia de Tupãssi. Ambas da 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Júlio César Andrade Bianchi, que era delegado de Polícia de Nova Aurora, assumirá a chefia da 46ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Matelândia no lugar de Edgar Santana que pediu transferência para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil, e responderá, cumulativamente, por Céu Azul, Vera Cruz do Oeste e Ramilândia. Por Nova Aurora, responderá o delegado Ary Nunes Pereira. Thiago da Silva Teixeira passa a ser delegado-chefe da Delegacia de Polícia de Capitão Leônidas Marques e deixa Assis Chateaubriand, onde responderá um dos novos delegados, Francisco Henrique Melo de Lacerda.

Outra mudança importante ocorre em Cascavel. O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao adolescente) terá o comando do delegado Rogerson Salgado, que deixa a cidade de Corbélia, onde assume o delegado Fabiano Monza do Nascimento. TB