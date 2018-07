Delegação de alunos da Unioeste disputa Jogos Universitários do PR

(Foto: Divulgação )

participam entre os dias 20 e 26 do 58º Jogos Universitários do Paraná em Maringá. Esta edição contará com 19 instituições de ensino superior com mais de 1.500 participantes inscritos.

De acordo com o professor de Educação Física do câmpus de Toledo, Amarildo Bemvenutti, coordenador da delegação da Unioeste, a participação de acadêmicos da Instituição vem crescendo a cada ano, isso especialmente, devido a criação das atléticas nos câmpus da Universidade (Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão) que acaba estimulando a prática esportiva. “Os jogos são de grande relevância para as instituições, pois possibilitam maior sociabilização dos alunos bem como motiva ações desse gênero em suas unidades de ensino e ainda estimula a cultura e o conhecimento”, frisa.

O coordenador ainda comentou que os alunos da Unioeste veem treinando para participarem das modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, judô e voleibol. “Vamos motivados a participar e também buscar, como em edições anteriores, uma vaga para o brasileiro nas modalidades que disputaremos”, salienta Bemvenutti.