Definidos chaveamento, com destaque para os grupos B e C

Zurique – Em sorteio que contou com Kaká e Diego Forlán ditando a “sorte” das principais equipes europeias, a Uefa Champions League definiu, ontem, os grupos da temporada 2018-2019 da competição, marcada para iniciar no dia 18 de setembro.

Destaque para os duelos Atlético de Madrid x Borussia Dortmund, Barcelona x Tottenham, Paris Saint-Germain x Liverpol, Real Madrid x Roma e Juventus x Manchester United, todos certos para ocorrer já na primeira parte da Liga dos Campeões.

Nesta fase, equipes do mesmo país não podem compor o mesmo grupo. Logo, não haverá nenhum clássico nacional, assim como nas oitavas de final. A partir das quartas, poderá haver confrontos como United x City e Barcelona x Real Madrid, caso os times avançarem até lá.

Os grupos B e C tendem a ser os mais complicados e disputados, contendo grandes jogos e equipes. No caso do D, tudo pode acontecer, já que só um campeão compõe a chave e não há nenhuma diferença grande, em termos de nomes e financeiramente, entre as equipes.

A final desta temporada será realizada no Estádio Wanda Metropolitano, recentemente inaugurado como nova casa do Atlético de Madrid, componente e cabeça de chave do Grupo A.

GRUPO A

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Mônaco

Club Brugge

GRUPO B

Barcelona

Tottenham

PSV

Inter de Milão

GRUPO C

Paris Saint-Germain

Napoli

Liverpool

Estrela Vermelha

GRUPO D

Lokomotiv Moscou

Porto

Schalke 04

Galatasaray

GRUPO E

Bayern de Munique

Benfica

Ajax

AEK Athens

GRUPO F

Manchester City

Lyon

Shakhtar Donetsk

Hoffenheim

GRUPO G

Real Madrid

Roma

CSKA Moscou

Viktoria Plzen

GRUPO H

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys