Definidos campeões da regional de Corbélia

A fase regional dos Jogos Bom de Bola realizada em Corbélia, para as equipes das instituições de ensino ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel, terminou com três equipes de Cascavel e uma Cafelândia comemorando os títulos e consequentemente as vagas na fase macrorregional, que será no fim do mês em Guaraniaçu. No naipe feminino só deu Cascavel, com o time do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli campeão na categoria A (15 a 17 anos) e do Colégio Estadual 14 de Novembro campeão na B (12 a 14 anos). No masculino, o time do Marilis Faria Pirotelli também faturou o título da A, enquanto a equipe do Colégio Estadual Alberto Dumont (foto), de Cafelândia, faturou a categoria B.