Definida empresa que atenderá pelo SAS

Cascavel - Por mais um ano, o Hospital do Coração (antigo Hospital Nossa Senhora da Salete) prestará o atendimento via SAS (Sistema de Assistência à Saúde) para 19,5 mil funcionários que atuam na macrorregião de Cascavel: Catanduvas, 283; Céu Azul, 235; Corbélia, 465; Diamante do Sul, 63; Espigão Alto do Iguaçu, 116; Guaraniaçu, 356; Ibema, 106; Iguatu, 82; Juranda, 157; Lindoeste, 139; Nova Aurora, 318; Santa Lúcia, 107; Santa Tereza do Oeste, 228; Três Barras do Paraná, 277; Ubiratã, 642, e Cascavel 14.373.

O plano de saúde aos servidores custará R$ 8.744.206,68 - o lance inicial proposto pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência era de R$ 8.748.896,52, ou seja, desconto de apenas R$ 4.689,84 - que corresponde a 0,05% sobre o valor global. Considerando que o valor máximo estabelecia R$ 37,31 por funcionário, a empresa propôs pagar R$ 37,29 por servidor -, abatimento de apenas R$ 0,02. Oferta acolhida pelo governo estadual.