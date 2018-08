Das ruas até o abrigo

O Centro POP - serviço de referência da Assistência Social de Cascavel - inicia o mês de agosto com uma nova rotina de atendimento às pessoas em situação de rua. A partir de hoje, funcionará de segunda a segunda, das 8h às 20h e, depois desse horário, com sistema de sobreaviso. Com a mudança, os beneficiários poderão jantar no local. A refeição será servida na unidade em parceria com entidades, igrejas e ONGs que hoje já fazem esse trabalho voluntário e assistencial nas ruas da cidade. A primeira janta será servida nesta quarta-feira, a partir das 18h30.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, cerca de 20 entidades aderiram à parceria, que vem ao encontro da proposta do Município de oferecer as refeições no próprio local onde as pessoas em situação de rua encontram um ambiente acolhedor para fazerem refeições, a higiene pessoal e lavarem as roupas. "Deixar de servir refeições nas ruas é uma maneira eficaz e técnica de estimular que essas pessoas busquem o nosso apoio para outras opções de superação", disse o secretário.

Acolhimento

É no Centro POP que o morador de rua ou a pessoa em situação de desabrigo tem o primeiro contato com a possibilidade de auxílio para o acolhimento. O serviço visa à redução de danos e, a partir dele, o acolhido pode ser encaminhado para a Casa POP e aos demais projetos, como o Construa Cidadão. Hoje são realizados em média 50 atendimentos por dia na unidade.

Rodízio

As refeições noturnas no Centro POP serão servidas em sistema de rodízio pelas entidades parcerias. A cada noite uma ficará responsável. Quem ainda quiser se cadastrar pode entrar em contato com a gerência de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social ou diretamente no Centro POP, que fica localizado na Rua Vitória, 2.796, ao lado da antiga central da Guarda Patrimonial, no Bairro Alto Alegre. O telefone lá é o (45) 3226-0016.