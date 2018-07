Dança dos técnicos

Dois dias depois de o Santos demitir o técnico Jair Ventura, o Palmeiras comunicou, quarta-feira à noite, a saída do treinador Roger Machado, depois da derrota para o Fluminense. Com isso, o Verdão é outro gigante do País no mercado em busca de um comandante. O Verdão cogita contratar Luiz Felipe Scolari ou Vanderlei Luxemburgo, descartando nomes da nova geração, como Zé Ricardo, especulado no Peixe, ou o próprio Jair Ventura, preterido pelo Santos. Vale lembrar que dentre os veteranos Abel Braga está livre depois de deixar o Fluminense e dentre os novatos Fernando Diniz está sem clube desde que deixou o Atlético-PR.