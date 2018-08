Cursos recebem elogios no Dia da Saúde, em Santa Lúcia

Milhares de pessoas são contempladas pelas ações da Universidade Paranaense – Unipar, todos os anos. Nesta semana, estudantes e professores participaram do Dia da Saúde, evento que acontece há mais de 10 anos no município de Santa Lúcia, localizado a 62 Km de Cascavel.

O evento foi realizado no Centro de Convenções de Santa Lúcia, pela Secretaria Municipal de Saúde. A Unipar atuou via Prove (Programa de Valorização da Educação), com os cursos de Biomedicina, Estética e Cosmética, Enfermagem e Odontologia. Orientações e atendimentos foram ofertados nos períodos da manhã e à tarde, como exames de PSA, pintura facial, massagem relaxante, analisador de pele, teste rápido de glicemia, aferição da pressão arterial, avaliação bucal e escovação.

O secretário Odinei Luiz Parolin agradeceu a parceria, destacando que a Universidade sempre se faz presente e é um sucesso: “A Unipar é reconhecida pelo ensino de qualidade que oferece e, conosco, sempre auxiliando na prevenção de doenças e também identificando precocemente alguma patologia, possibilitando o encaminhamento e possível tratamento a centros especializados. A aceitação da comunidade é sempre boa, vale muito a pena”.

O diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, prestigiou os trabalhos. Na abertura, frisou o papel da Universidade de estar na comunidade com os seus projetos de extensão, que fazem parte de uma formação comprometida com o alunado e com a sociedade. Anualmente, toda a região é contemplada com serviços gratuitos nas mais diversas áreas – saúde, jurídica, empresarial, construção civil e outras.

Outro evento deste mês aconteceu em Ubiratã. As enfermeiras do Paee (Pronto Atendimento de Enfermagem Escola), Juliane Steffens e Angela Graeff, ministraram palestra sobre Gravidez na adolescência e IST, levando informações às turmas do ensino médio do Colégio Estadual Castro Alves.

Também foi aplaudida a palestra sobre Higienização das mãos, levado à turma de formação docente Colégio Estadual José de Alencar, de Braganey. Com dinâmica de lavagem correta das mãos, a professora Anália Ogura entusiasmou os participantes.