Cursos no Riviera

Serão investidos R$ 1,4 milhão em cursos para moradores do Riviera (Foto: Aílton Santos)

Um ano após receberem as chaves das moradias, só agora a Prefeitura dá sequência em uma das condições de liberação do Conjunto Habitacional Riviera, no Bairro Floresta, em Cascavel: a oferta de cursos profissionalizantes as mais de duas mil famílias beneficiadas. Ontem durante sessão na Câmara de Vereadores foi aprovado o projeto que autorizava a liberação de R$ 400 mil para iniciar as atividades, dentro de um novo plano de trabalho elaborado pela Cohavel, a Companhia Habitacional de Cascavel.

Ao todo serão R$ 1.478 milhão para contratar cursos e palestras profissionalizantes com o Sistema Sesi/Senai. O encaminhamento da proposta gerou críticas do vereador Policial Madril (PMB), que cobrou maior divulgação dos cursos entre os moradores. “Em conversa com síndicos, ninguém sabia de cursos. Foram feitas algumas palestras e os moradores sequer ficaram sabendo”.

O termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal foi assinado ainda quando o projeto foi constituído e os cursos não têm custo ao Município: são verbas repassadas diretamente pelo governo federal com o propósito de encaminhar os moradores ao mercado profissional. “Os cursos serão ofertados no próprio Rivieira, no Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e também no salão comunitário”, diz Nei Haveroth, presidente da Cohavel.

Cursos básicos

Serão cursos básicos de mecânica, costura, panificação, entre outros. Um caminhão com todos os equipamentos do Sistema Sesi/Senai se deslocará até a comunidade. A pressa era grande pela aprovação antes na Câmara para iniciar a oferta de cursos antes do recesso administrativo da Câmara, que começa amanhã e termina no fim do mês.