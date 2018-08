Matelândia está com vagas abertas para o Curso de Técnicas de Confeitaria. As inscrições podem ser feitas no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) até 5 de setembro.

As aulas começam dia 12 de setembro e serão na quarta e na quinta-feira, das 13h30 às 17h30. Para participar do curso é necessário ter 18 anos e Ensino Fundamental completo. Outras informações podem ser obtidas no Cras de Matelândia e pelo telefone (45) 3262-8351.