Curso de Psicologia promove palestras sobre atuação jurídica e na saúde mental

Os profissionais Jackson Adami e Gabriela Bett compartilham experiências da atuação jurídica (Foto: Divulgação )

O curso de Psicologia da Universidade Paranaense – Unipar sempre explorando temáticas atuais, promoveu evento especial na última semana, em Cascavel. Dois assuntos estiveram em pauta - a atuação do psicólogo na área jurídica e na saúde mental. O primeiro tema teve mesa redonda com dois profissionais psicólogos, Jackson Daniel Adami, que focou no serviço nas varas da Família e Infância, e Gabriela De Conto Bett, que trouxe exemplos da vara Criminal e de processos de crimes contra crianças e adolescentes, como o abuso sexual. Em sua fala, Adami trabalhou a especificidade da Psicologia no Fórum, voltada ao Juizado de Violência Doméstica de Cascavel. Já Gabriela contextualizou a nova Lei da Escuta Protegida e depoimento especial (nº 13.431/2017) e a perícia psicológica.

Outro tema em debate foi abordado pela psicóloga Maria Aparecida Santiago da Silva, de Maringá. Trabalhadora de saúde mental, Maria apresentou questões teóricas em relação ao atendimento do sofrimento psíquico a partir da psicologia histórico cultural. “A ideia é possibilitar o entendimento dos meios de sofrimento e condições históricas e sociais a partir da disciplina de Patopsicologia experimental e o trabalho em saúde mental. Falo do lugar de defensa da Reforma Psiquiátrica, da Luta Antimanicomial e do SUS (Sistema Único de Saúde)”, salienta.As noites de explanações contaram ainda com apresentações culturais de acadêmicos do curso e exposição artística e de poesia, organizada pelo Serviço de Convivência do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) XIV de Novembro.