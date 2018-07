Curso de Administração organiza pesquisa mercadológica

Coordenadora do curso, professora Adriane Uecker, apresenta funções do administrador (Foto: Divulgação )

Cascavel - O exercício da prática profissional é um dos pilares essenciais de formação da Universidade Paranaense – Unipar, que incentiva a participação dos alunos em projetos de pesquisa e de extensão universitária – um deles é o Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais), instalado em Cascavel.

Nesse ambiente especial do curso de Administração, diversas atividades extras são desenvolvidas. Uma que já está agendada é a pesquisa de preços de bebidas praticados ao consumidor, a ser realizada nos meses de setembro e novembro. Essa ação mercadológica é uma parceria com a Fink & Schappo Consultoria Ltda, a pedido do Sindcerv (Sindicado Nacional da Indústria da Cerveja) e da Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de bebidas não alcoólicas).

A responsável técnica do Ciape, a administradora Viviane Gura, destaca que o papel do projeto é apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, em Cascavel e região, por meio de projetos que incluem professores e alunos do curso, sempre com orientação técnico-profissional competente de professores da graduação e profissionais especializados, desde que seja celebrado convênio com o projeto ou com a Universidade.

“A vivência proporciona, ainda, aos docentes e discentes, condições necessárias à aplicação prática de conhecimentos teóricos relativos às suas áreas de formação profissional. Também coloca seus membros discentes no mercado de trabalho em caráter de treinamento pré-profissional”, afirma Viviane.