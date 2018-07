Curitiba recebe São Bento de olho no G4 da Série B

Curitiba – Mais longe da Série B do Campeonato Brasileiro depois da derrota na última rodada, o Coritiba recebe o São Bento neste sábado disposto a recuperar no Couto Pereira, às 16h30, os pontos que deixou de somar fora de casa. O duelo é válido pela 16ª rodada.

O revés para o Goiás, no último dia 9, derrubou o Coxa para a nona posição e o manteve com 23 pontos. Entretanto, o alviverde entra em campo com apenas três pontos a menos que o quarto colocado Avaí, que já atuou pela rodada e ficou no empate sem gols com o Atlético-GO.

Para o jogo de hoje, o técnico Eduardo Baptista faz mudanças na equipe. São pelo menos quatro alterações em relação à escalação contra os goianos. A principal delas é a titularidade de Jonatas Belusso, no lugar de Bruno Moraes.

Na defesa, Leandro Silva reassume a lateral-direita e Rafael Lima a vaga na zaga ao lado de Thalisson Kelven. Já o meia Yan Sasse entra no lugar do volante Wellington Simião no meio de campo.