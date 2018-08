Cruzeiro e Flamengo decidem vaga no Mineirão

Flamengo e Cruzeiro deixam a irregularidade no Campeonato Brasileiro e a ansiedade pela semifinal da Copa do Brasil de lado para decidirem uma vaga às quartas de final da Copa Libertadores nesta noite, às 21h45, no Mineirão. No jogo de ida das oitavas de final, o time mineiro venceu por 2 a 0 em pleno Maracanã, o que lhe dá a vantagem de avançar até com uma derrota por diferença mínima no placar esta noite. Já o Flamengo precisa ao menos devolver os 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. Os cariocas também ficarão com a vaga caso vençam por dois gols a partir de 3 a 1. Para este jogo, o zagueiro Juan e o atacante Fernando Uribe (foto) não foram relacionados pelo técnico Maurício Barbieri.