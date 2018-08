Cruel: Homem é degolado e desovado

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado em um córrego na manhã de ontem no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. De acordo com informações preliminares do exame realizado pelo IML (Instituto Médico Legal), a vítima foi degolada.

O exame de necropsia foi realizado na tarde de ontem pelo IML de Cascavel e ajuda no andamento das investigações, que agora deverão ser conduzidas pela Delegacia de Homicídios. Segundo o IML, o cadáver estava no córrego havia pelo menos 15 dias.

O corpo é de José Roni Tormes Mariano, de 33 anos, e foi reconhecido pela mãe na tarde de ontem. Ele morava no Bairro Pioneiros Catarinenses e estava desaparecido havia 15 dias.

José foi encontrado no córrego após denúncias. O local é de difícil acesso e foi preciso um aparato do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo do local.

O vídeo pode ser conferido no endereço eletrônico https://bit.ly/2vGp8m9.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Fotos: Aílton Santos

19 - Corpo foi encontrado em região de difícil acesso no Bairro 14 de Novembro

19 - Muito lixo e roupa foram encontrados no meio do mato