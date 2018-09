Cronos conquista primeiros prêmios

Lançado em fevereiro, o Fiat Cronos completa sete meses no mercado como um jovem ousado que já conquistou importantes prêmios da imprensa automotiva em diferentes publicações. O sucesso do sedã da Fiat se consolidou pelo design envolvente e arrojado, pela cabine ampla e bem equipada e pelo fino acerto de mecânica e chassi. No total, foram mais de 3.200 publicações a respeito do modelo, que começaram em outubro de 2017 com a repercussão da iniciativa de divulgação do nome com a corrida de Uno Mille com escada (relembre), passando pelas primeiras fotos mostradas para a imprensa até culminar com os eventos de lançamentos efetivamente.

A revista Quatro Rodas elegeu o Cronos Drive 1.3 como a Melhor Compra 2018 na concorrida categoria até R$ 60.000. A publicação destacou o estilo jovial e o espaçoso porta-malas, com 525 litros, como “convincentes para as famílias”. Outras menções relevantes foram o interior com desenho moderno e os equipamentos de série como o sistema Start&Stop para economia de combustível, pontos Isofix para fixação de cadeiras infantis, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, central multimídia Uconnect, direção elétrica, volante multifuncional e monitoramento de pressão dos pneus (iTPMS), entre outros.

Já o site G1 Carros listou os sedãs pequenos e compactos mais econômicos de 2018, segundo estudos do Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro. O Fiat Cronos foi o vencedor na categoria Motor Acima de 1.0 e Câmbio Automático. No estudo realizado pelo Inmetro, a versão Drive 1.3 GSR apresentou excelentes números como: Eficiência Energética: 1,58 MJ/km; Consumo Urbano (etanol/gasolina): 8,8/10,4 km/l; Consumo Rodoviário (e/g): 12,7/14,8 km/l, graças ao enorme trabalho de engenharia veicular e ao motor Firefly 1.3 de até 109 cv. O Cronos também brilhou na configuração Drive 1.3, com o terceiro lugar entre os modelos que menos consomem combustível na categoria Motor Acima de 1.0 e Câmbio Manual.

Outro destaque foi concedido por especialistas do site Motor1 que elaboraram um guia de compras de veículos zero-km e selecionaram o Fiat Cronos Drive 1.3 como o carro com o Melhor Custo-Benefício de 2018 na categoria de R$ 55 mil a R$ 65 mil. A publicação analisou 364 modelos em 10 diferentes faixas de preços e utilizou critérios como os bons resultados obtidos pelos carros em testes, custos de seguro, revisões e cesta de peças. Entre os pontos positivos, a publicação destacou o design esportivo, o amplo espaço interno e dos porta-malas - um dos maiores da categoria com 525 litros - além da vasta lista de equipamentos de série, a exemplo do sistema multimídia UConnect com tela de 7 polegadas. Outros destaques foram os baixos valores de revisão e seguro.