Croatas são recebidos como heróis em Zagreb

Zagreb - Os jogadores da seleção croata foram recebidos como heróis nesta segunda-feira em Zagreb, um dia depois da derrota por 4 a 2 para a França na final da Copa do Mundo. O elenco participou de uma carreata pelas ruas da capital e recebeu o apoio de milhares de torcedores.

A delegação croata desfilou em um carro aberto e interagiu a todo tempo com os fãs, que constantemente arremessavam camisas e outros objetos para serem autografados pelos atletas.

Em um dos momentos da festa, Luka Modric, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, celebrou com um sinalizador em mãos em cima de um carro de som.

A Croácia registrou na Rússia a sua melhor participação da história em uma Copa do Mundo. Antes da medalha de prata em 2018, o time alcançou o terceiro lugar com a geração de Davor Suker, Zvonimir Boban e Robert Prosinecki.

Além de registrar a atual geração na história do futebol local, a Copa do Mundo também serviu para consagrar de vez Luka Modric. O meia do Real Madrid acabou agraciado com a Bola de Ouro de melhor jogador do Mundial, mesmo sem sair com o título.