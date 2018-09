Criança que teve o corpo queimado será transferida para Curitiba

O menor que teve queimaduras graves em boa parte do corpo, em um acidente doméstico com agua quente, na noite de ontem será transferido para o Centro de Queimados de Curitiba hoje à noite. A admissão da criança está prevista para as 06h da manhã desta quinta-feira.

O transporte será via terrestre e ficará a cargo do SAMU que está definindo, durante o dia de hoje, a melhor logística. De acordo com informações preliminares a ambulância está programada para sair do HUOP às 22h desta quarta-feira, já que o leito liberado para o menor estará disponível a partir de amanhã cedo.

Segundo o Diretor Técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio a criança está estável e após o atendimento pela equipe Pediátrica e de cirurgia plástica, a superfície queimada foi definida em 20%.

“O paciente está bem está consciente já recebeu todo o tratamento necessário aqui no HU no que tange aos atendimentos iniciais. É uma viagem longa, mas tranquila, o bebê vai dormindo.”

