Criança, perigo constante

Em junho do ano passado, a morte do pequeno João Vitor Oliveira dos Santos, de 9 anos, vítima do desabamento de um muro no Centro de Vivência do Bairro Floresta comoveu a cidade de Cascavel. Ele brincava no local quando a estrutura desabou sobre ele. O caso ainda está sob investigação da Polícia Civil, que recentemente colheu novos depoimentos para o inquérito que apura as responsabilidades pela tragédia.

O Hoje News volta a falar no assunto para lembrar que hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes. Em Cascavel, somente neste ano já aconteceram mais de 400 acidentes envolvendo crianças de até 14 anos. Isso representa 1,7 acidente por dia.

Números

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, em Cascavel ocorreram 406 acidentes com crianças de até 14 anos somente em 2018. A maioria das vítimas está na faixa etária de 10 a 14 anos: 145. Depois aparecem outras 140 vítimas com idade entre 5 e 9 anos; 98 entre 1 a 4 anos e 23 abaixo de um ano.

Os acidentes mais comuns envolvendo crianças são os de trânsito. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram atendidas 172 pessoas de até 14 anos neste ano.

Entre os atendimentos pré-hospitalares do Corpo de Bombeiros chamam a atenção três casos de agressão física contra crianças, uma delas menor de um ano.

Entre as crianças de até 1 ano o acidente mais comum é a obstrução das vias aéreas, geralmente provocado por engasto com leite durante ou após a amamentação. Neste ano foram registrados dez casos, todos com bebês menores de um ano.

Como prevenir

A tenente Marcela Schwendler, oficial de Relações Públicas do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros, destaca alguns cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes domésticos com crianças: “Quando cozinhar, procure utilizar as bocas traseiras do fogão e também vire os cabos das panelas para dentro, assim, se houver um esbarrão, evita-se que a panela com o conteúdo quente venha a cair sobre a criança, causando-lhe queimaduras”.

Quando a residência possui gás encanado, o registro deve ficar sempre fechado quando o fogão não estiver em uso. “Assim, se elas mexerem nos acendedores, não haverá risco de vazamento de gás e queimaduras”, explica.

Acidentes com produtos de limpeza também são comuns entre crianças e a dica do Corpo de Bombeiros é guardar esses materiais longe de crianças e do fogo. Perfumes e cosméticos, por exemplo, devem ficar em armários trancados, pois podem ser tóxicos caso ingeridos ou inalados. Ainda sobre produtos de limpezas, eles devem ser guardados nas suas embalagens originais, para que seja possível identificar o conteúdo em caso de acidente.

Brinquedos espalhados pelo chão podem levar a quedas. Outra dica da oficial é a instalação de fechadura com chave de emergência nos banheiros para que seja possível destrancá-lo em caso de acidente no seu interior.