Cresce importância do Conselho de Desenvolvimento

Curitiba - A governadora Cida Borghetti propôs nessa terça-feira a criação de câmaras temáticas no Cedes (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social), um fórum consultivo que reúne representantes da sociedade civil organizada e integrantes da administração estadual. A proposta faz parte de um conjunto de iniciativas estudadas pelo Estado para promover ações que permitam o crescimento socioeconômico ordenado do Estado, a médio e longo prazo.

“Quem não sabe para onde vai nunca chegará. Por isso precisamos pensar o futuro do Estado agora, a fim de garantirmos oportunidades aos paranaenses daqui a 20, 30 anos”, afirmou Cida Borghetti durante reunião do conselho no Palácio Iguaçu.

A proposta da governadora também prevê a reunião regular dos conselheiros. “Nossa proposta é de uma política de Estado”, disse.

As inovações propostas por Cida Borghetti vão garantir que o conselho de desenvolvimento participe ativamente desse processo de planejamento do futuro do Estado. A governadora afirmou que o conselho já é um ambiente de cooperação e a criação de câmaras temáticas vai permitir ao fórum uma participação mais efetiva no levantamento de informações e propostas para planejar o Paraná para os próximos anos.

Temas

Os temas das câmaras serão definidos em conjunto pelos integrantes do conselho, mas deverão ser pautados nas atribuições legais do Conselho, conforme o Decreto 1311/83. O decreto prevê a proposição de ações que otimizem a atuação do Estado nas áreas de desenvolvimento econômico e social para melhorar a vida das pessoas.

Cades

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná é um órgão colegiado governamental e não governamental, que integra a Governadoria. Além de propor medidas, o Conselho faz o acompanhamento do PSD (Plano Sustentável de Desenvolvimento) do Paraná com foco em 2.030, integrado aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) aprovados na Cúpula das Nações Unidas, em setembro de 2015.