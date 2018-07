Cresce emissões de RGs

Em média são realizados 1.680 agendamentos mensais no Instituto de Identificação de Cascavel (Foto: Fábio Donegá)

O número de emissões de carteiras de identidade teve um aumento de 7% em Cascavel no primeiro semestre deste ano. De acordo com dados da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, de janeiro a julho de 2017, foram emitidos de 8.967 documentos enquanto que no mesmo período deste ano, 9.576, o que corresponde ao percentual citado.

A Carteira de Identidade ou RG (Registro Geral) é o documento oficial de identificação expedido para brasileiros natos, naturalizados e portugueses que possuam igualdade de direitos e tem validade em todo o território nacional.

Para conseguir o documento em Cascavel primeiramente é necessário fazer o agendamento pelo site www.institutodeidentificacao.pr.gov.br e aguardar a data para atendimento e retirada do RG.

Após o preenchimento de vagas disponibilizadas a cada dia, novos agendamentos serão abertos sempre às 14h do dia seguinte e o solicitante é atendido na semana seguinte da data escolhida.

Entretanto, em algumas situações podem ocorrer desistências e o site disponibiliza a opção para que o agendamento seja cancelado por conta de algum imprevisto.

Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, a média mensal é de 1.680 agendamentos no Instituto em Cascavel, que está localizado na Rua Erechim, nº 1646. “O documento estará disponível para retirada em 20 dias úteis”, acrescenta a assessoria.

Prioridade

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência, com crianças de colo e obesos, devido à prioridade no atendimento de acordo com a Lei 10.048/2000, não precisam realizar agendamento.

Ordem de chegada

Ao contrário de Cascavel, na cidade vizinha, em Santa Tereza do Oeste, o atendimento no Posto de Identificação anexo à prefeitura ocorre por ordem de chegada e não é preciso agendamento. O interessado deve levar uma foto 3x4 para a emissão do documento. O posto está localizado na Avenida Paraná, nº 61 e o atendimento ao público ocorre das 7h às 13h de segunda à sexta-feira.

Valores

1º via: isento

2º via rápida: R$ 29,29*

2º via: R$34,17

* Nesse tipo de solicitação, não haverá alteração do documento anterior, apenas a data de expedição é atualizada.