CR7, Salah e Modric disputam o prêmio de melhor do mundo

Rio de Janeiro - A Fifa anunciou nessa segunda-feira os três finalistas do prêmio de Melhor Jogador do Mundo. Atual vencedor, Cristiano Ronaldo disputará o título com Mohamed Salah, do Liverpool, e Luka Modric, antigo companheiro de Real Madrid. O vencedor será conhecido no dia 24 de setembro, em Londres.

Modric, inclusive, é uma preocupação para o português. O croata venceu a disputa com Cristiano Ronaldo pelo prêmio de melhor jogador da Europa pela Uefa. E desde que foi criada, a premiação divergiu do vencedor da Fifa apenas duas vezes. O meia também foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Rússia 2018.

Já Mohamed Salah foi um dos destaques da última Liga dos Campeões. O egípcio foi responsável por conduzir o Liverpool à final do torneio, contra o Real Madrid. Na decisão, acabou deixando o campo logo no começo do jogo por causa de uma lesão.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo briga pelo seu sexto título de melhor jogador do mundo, o terceiro consecutivamente. O português é o único do trio que já venceu a premiação. O atacante da Juventus foi eleito em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

MESSI

A ausência mais sentida foi de Lionel Messi. O argentino não fica fora da lista dos três finalistas desde 2007, quando foi nomeado pela primeira vez. Naquela ocasião, o atacante do Barcelona perdeu a disputa com Kaká e viu Cristiano Ronaldo ficar na terceira colocação.

Técnicos e goleiros

A Fifa também anunciou os três finalistas ao prêmio de melhor técnico e melhor goleiro da temporada. Campeão da Liga dos Campeões comandando o Real Madrid, Zinedine Zidane competirá com os dois técnicos finalistas da Copa do Mundo: Zlatko Dalic (Croácia) e Didier Deschamps (França). Zidane é o atual vencedor do prêmio. Já a A disputa do prêmio de melhor goleiro de 2018 se reservou a três jogadores que brilharam na Copa do Mundo. Campeão mundial com a França, Hugo Lloris disputará com o belga Thibaut Courtois e o dinamarquês Kasper Schmeichel.