Corrida reunirá profissionais das três cidades que compõem a fronteira (Foto: Marcos Labanca )

Vem aí mais uma edição da tradicional Corrida Internacional do Garçom, que será realizada no dia 26 de agosto (domingo). O evento será uma grande confraternização entre os profissionais de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina) em alusão ao Dia do Garçom. A competição premiará garçons e garçonetes dentro dos critérios de tempo e equilíbrio.

O evento é uma promoção conjunta do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) e Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, em conjunto com instituições da cidade e apoio de empresas do setor.